CRÂNGURILE: Trei tineri au ajuns la spital după ce s-au răstunat cu mașina La data de 25 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Potlogeni Vale. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 25 de ani, din Teleorman, in timp ce ar fi condus un autoturism, pe drumul comunal 91, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi parasit partea carosabila si s-ar fi rasturnat. In urma impactului, conducatorul auto și doua pasagere de 25 si 19 ani, din satul Patroaia, au fost raniți. Pentru gestionarea… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

