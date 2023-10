Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurarea Promenada Mall le-a deschis apetitul pentru cumparaturi peste masura craiovenilor, care au venit cu sutele la centrul comercial inca de la ora deschiderii. Unde au fost oferte sau cadouri, acolo s-au adunat buluc. Noul mall pune la dispozitia craiovenilor peste 140 de magazine si restaurante,…

- Municipiul Craiova va plati o noua taxa – 29.690 de euro- catre European Best Destinations, pentru ca orașul sa fie inclus in clasamentele internaționale ale site-ului cu același nume. Suma va acoperi promovarea turistica a Craiovei pe o durata de un an. Primaria Craiova arunca cu bani ca sa faca din…

- Prapad in Craiova din cauza ploii torențiale. Mai multe strazi sunt inundate, bucați de acoperiș au fost doborate la pamant de vantul puternic in cartierul 1 Mai și in zona catedralei Sf. Dumitru. In plus, mai multe corturi amplasate pe esplanada Teatrului Național “Marin Sorescu” au fost rupte de vantul…

- La data de 14 septembrie a.c., politiștii din Darmanești au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre un localnic de 37 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras mai multe bunuri dintr-o hala pe care o detine pe raza orașului. In urma activitatilor de cercetare desfasurate de catre polițiștii…

- Regia care administreaza domeniul public al Craiovei a publicat in SEAP licitatia prin care anunta ca achizitioneaza o linie completa de facut brichete pentru incalzirea locuintelor. Pentru acest sistem RAADPFL urmeaza sa plateasca 2.055.000 de lei. Regia da un avans din buzunarul propriu, iar de restul…

- Primaria Craiova a achiziționat, pe fonduri europene, 30 de autobuze electrice Granton, care sunt, de astazi, pe strazile din oraș. Autobuzele au o lungime de 12 m, trei uși de acces și o capacitate de 92 de locuri per autobuz. “Am testat, impreuna cu directorul Marcel Tanasescu de la RAT Craiova, noile…

- Ar fi trebuit sa curga rauri de apa din fantana arteziana de la Piața Mare de cand Primaria Craiova se tot zbate sa o puna in funcțiune și sa schimbe aspectul zonei aflate la intersecția strazilor Calea București cu Frații Golești. Pana acum nu a curs strop de apa din brațele statuetelor montate in…

- Primaria Craiova intentioneaza sa amenajeze un nou parc, intr-un cartier de la periferia orasului. In cartierul Cernele pe o suprafata de 62.656 mp, administratia locala vrea sa faca un parc pentru a transforma un teren mlastinos intr-un „parc dotat cu toate categoriile de echipamente destinate petrecerii…