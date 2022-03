Craiovenii sunt alături de refugiaţii din Ucraina Voluntarii centrelor din Craiova unde se colecteza donatii pentru refugiatii din Ucraina sorteaza zilnic produsele pe care le primesc. Craiovenii continua sa vina in numar mare la centre si sa aduca produse. Ii intristeaza situatia vecinilor ucraineni si gasesc puterea ca din putinul lor sa le sara in ajutor si lor. Este groaznic pentru toti sa vada femei cu copii de mana parasindu-si locuintele doar cu lucrurile pe care le au pe ei, traind cu nesiguranta zilei de maine. E groaznic sa-ti parasesti casa doar cu ce ai pe tine O craioveanca a venit cu doua plase cu haine si alimente, astazi, la centrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

