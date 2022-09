Craiovenii care s-au vaccinat anti COVID-19 nu s-au inghesuit sa-si ridice tichetele de masa. Ieri, pana la ora pranzului, intrasera in posesia tichetelor de masa aproximativ 40 de persoane. In prima zi in care a inceput distribuirea tichetelor de masa pentru persoanele vaccinate anti COVID-19, la casieria Salii Polivalente din Craiova au ajuns aproximativ 40 de persoane. E semn ca oamenii nu se grabesc din prima zi sa ridice tichetele de masa care le revin dupa vaccinare. Primaria Craiova a anuntat in dupa-amiaza zilei de marti ca toate persoanele vaccinate in schema completa in centrele de vaccinare…