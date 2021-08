Craiovenii care aruncă gunoiul pe domeniul public, obligaţi să-l ia acasă Craiovenii care arunca gunoiul la colt de strada sau anapoda sunt luati in vizor de Politia Locala. Autoritatile au inceput sa-i ia la tinta pe locuitorii urbei care considera ca pot arunca deseuri de orice fel, acolo unde poftesc. Acestia sunt filmati sau fotografiati si dupa ce sunt pusi in fata faptului implinit se aleg cu amenda si obligati sa ridice mizeria aruncata si sa o ia acasa. Craioveni prinși ca arunca gunoiul pe domeniul public/sursa foto: Poliția Locala Craiova Asa a patit un craiovean in acest weekend. El a avut proasta idee de-a arunca doi saci cu gunoi pe un mare bulevard din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

