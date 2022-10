Craioveanul care şi-a ucis părinţii rămâne în arest Procurorii doljeni au cerut si obtinut prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui craiovean de 28 de ani, acuzat de omor asupra unui membru de familie. Potrivit oamenilor legii, la inceputul lunii septembrie, suspectul si-ar fi ucis parintii, in locuinta lor din comuna Marsani. Victimele au fost gasite fara viata cateva zile mai tarziu, dupa sesizarea unei vecine. Politistii doljeni au explicat ca o vecina a victimelor a sesizat fatul ca acestia nu au mai fost vazuti de cateva zile. „La data de 13 septembrie, ora 13.00, polițiștii Secției nr. 12 Poliție Rurala Daneți au fost sesizați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

