Craioveancă, reținută pentru furt calificat O craioveanca de 36 de ani a fost reținuta, astazi, de polițiști din cadrul Sectiei 3, pentru infracțiunea de furt in forma continuata.Pe 27 iulie, un craiovean, de 50 de ani, a sesizat un furt dintr-o societate comerciala. El a anunțat ca, persoane necunoscute ar fi sustras articole vestimentare si produse de curatenie din magazin. A fost creat un prejudiciu de 1583.83 de lei. Politistii deplasati la fata locului au identificat doua femei, de 39 si 36 de ani, ambele din Craiova, banuite de comiterea faptei. Dupa audieri, femeia de 36 de ani a fost retinuta de politisti, pentru 24 de ore, fiind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un doljean de 32 de ani, din Sopot, a fost reținut, fiind banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiști din cadrul Sectiei 3 Craiova au reținut, astazi, pentru 24 de ore, un barbat de 32 de ani, din comuna Sopot. Acesta este acuzat de savarsirea infracțiunii de furt calificat (2 acte…

- Eveniment Un tanar din Teleorman, reținut de polițiștii din Argeș / In urma cu doi ani, a sustras o servieta dintr-un autoturism iulie 6, 2023 14:59 Un tanar, de 27 de ani, din Teleorman a fost reținut, in cursul zilei de ieri, de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului, in…

- Crima in Timișoara. O dubla crima a avut loc la Timisoara, marti seara. Doi varstnici au fost atacati de o persoana necunoscuta in apartament, iar nepotul lor, venit sa verifice ce s-a intamplat, a surprins suspectul in casa. A fost la randul sau injunghiat. Politistii il cauta acum pe criminal, fiind…

- Persoana banuita de comiterea unor infractiuni de furt calificat, retinuta preventiv de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Deva La data de 15 iunie 2023, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Deva, cu…

- Polițiștii din Capitala au cautat, miercuri, la mai multe adrese din cartierul Damaroaia, patru persoane care ar fi inselat o femeie cu 20.000 de euro, cu promisiunea ca ii vor rezolva problemele cu ajutorul ritualurilor de vrajitorie, informeaza Agerpres.„In fapt, in perioada 2021 - prezent, patru…

- Trei tineri craioveni au fost reținuți de polițiști Secției 2, fiind banuiti de comiterea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Cei trei tineri au varste cuprinse intre 15 și 18 ani, toti din municipiul Craiova. Acestia sunt banuiti ca in perioada 25.07.2022 – 05.05.2023, ar fi sustras…

- Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au finalizat cercetarile in dosare penale, aflate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunilor. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 26 martie – 23 aprilie a.c., un tanar de 23 de ani, din Pitești,…

- Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unui barbat de 43 de ani, din comuna Murgasi, pentru comiterea infractiunii de ultraj. Barbatul este acuzat ca a lovit cu o furca un politist care a intervenit pentru aplanarea unui scandal. Incidentul a avut loc saptamana trecuta, in comuna Murgasi.…