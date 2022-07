Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala 2022 a luat sfarșit in mod oficial astazi, 30 iunie 2022, odata cu afișarea notelor finale, dupa rezolvarea contestațiilor. In urma celor doua probe susținute de catre absolvenții clasei a VIII-a, mai mulți elevi s-au facut remarcați prin rezultatele obținute, printre care și Corț…

- Cele patru medii de 10 care apar in clasamentul judetului Dolj la Evaluarea Nationala au fost obtinute de patru fete. Doua dintre aceste fete sunt eleve la Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade” din Craiova, care, desi au invatat in clase diferite, au pasiuni comune: pictura si pianul. Si pentru liceu vor…

- Comșa Natalia, eleva de nota zece curat de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș povestește cu mandrie despre parcursul sau academic pana la Evaluarea Naționala, precum și despre planurile pe care le are, ca și viitoare liceana. Tanara cu rezultate sclipitoare ne-a relatat ca iși dorește sa…

- Odata cu incheierea Evaluarii Naționale din acest an, primele note, inainte de contestații, au fost publicate de catre Ministerul Educației. In acest an in județul Alba au fost inregistrate doar trei medii de zece curat. Unul dintre acești elevi merituoși este Sima Ilinca Maria, eleva a Școlii Gimnaziale…

- Ministerul Educatiei a publicat primele rezultate ale Evaluarii Nationale. In Dolj, sunt patru mediii de zece. Doua medii de 10 au fost obtinute de elevi de la Scoala Gimnaziala Mircea Eliade din Craiova, o medie apartine unui elev de la Scoala Gimnaziala Traian si o alta medie este a unui elev de la…

- Maria Ilinca Sima, singura eleva din Alba Iulia, care a obținut media ZECE la Evaluarea Naționala 2022. Ce face in timpul liber Atenție, logica și rabdare sunt cele trei elemente care i-au adus Mariei Ilinca Sima, eleva a Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, nota de ZECE, la Evaluarea…

- Zeci de candidați absenteaza și de la cea de-a doua proba a examenului de Evaluare Naționala respectiv Matematica, desfașurat in județul Gorj. Potrivit ISJ Gorj, din 2.743 de elevi inscriși, 68 sunt absenți. Cei mai mulți provin de la Școala Gimnaziala „Voievod Litovoi” din Targu Jiu, respectiv 13 absenți…