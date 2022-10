Craiovean fără permis a circulat pe contrasens, a lovit o mașină. A fost prins de polițiști Un craiovean este cercetat pentru refuzul de recoltare a probelor biologice și conducerea unui vehicul fara permis, dupa ce nu a oprit la semnalul polițiștilor. Barbatul a circulat pe contrasens și a lovit un autoturism parcat. Azi noapte, polițiștii Secției 5 Craiova in timp ce desfașurau activitați in cadrul acțiunii Blitz, pe strada Toporași, au observat un autoturism care circula pe contrasens. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului, fiind folosite semnalele acustice si luminoase, insa conducatorul auto nu s-a conformat, continuandu-și deplasarea. Astfel, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au tras doua focuri de arma pentru prinderea unui sofer care a provocat un accident rutier si a fugit. Conducatorul auto a fost imobilizat de politisti, fiind vorba despre un adolescent de 15 ani, care furase masina din Fetesti si alimentase la o benzinarie fara sa plateasca,…

- Polițiștii din Ilfov au oprit in trafic un șofer care se drogase cu trei substanțe psihoactive. Barbatul are 34 de ani și a fost oprit de polițiști in jurul orei 22:25, sambata, pe Bulevardul Pipera din Voluntari. Conform polițiștilor, el a fost condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice…

- Polițiștii clujeni au depistat, sambata noaptea, in urma unui apel la 112, prin organizarea unui filtru rutier, un tranport de material lemnos efectuat cu un ansamblu de vehicule, in timpul deplasarii in localitatea Baciu.

- La data de 21 august 2022, in jurul orei 19:35, politistii au oprit un autoturismul condus de un tanar de 27 de ani, din Petrila, care de deplasa pe strada Republicii, din orașul Petrila. In urma controlului autoturismului, politistii au gasit o țigareta confecționata manual, ce continea…

- Un craiovean a fost depistat in timp ce conducerea un autoturism pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. In noaptea de 18/19 august a.c., polițiști ai Secției 2 Poliție Craiova și un elev din cadrul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina au oprit pentru control, pe…

- F. T. Am tot amintit ca aproape nu-i zi in care agentii rutieri prahoveni sa nu prinda soferi conducand sub influenta substantelor psihoactive. Dar cinci in interval de cateva ore? Parca nu! S-a intamplat pe Valea Prahovei. Iata ce spun reprezentantii politiei prahovene vizavi de acest aspect: „La data…