Craiova: Tâlhar identificat de un polițist aflat în timpul liber Polițiștii au reținut, vineri seara, un craiovean de 33 de ani, acuzat de comiterea a doua infracțiuni de talharie. Suspectul a fost identificat de un polițist aflat in timpul liber, la cateva ore dupa comiterea faptelor. Potrivit oamenilor legii, barbatul de 33 de ani a talharit doua femei. Uneia i-a smuls un lanț de aur de la gat, iar alteia i-a smuls din mana suma de 1.200 de lei. Oamenii legii au explicat ca infracțiunile au fost comise vineri dupa-amiaza. Suspectul a fost prins in jurul orei 20.30. ”In cursul zilei de 12 aprilie, in jurul orei 16.40, polițiștii au fost sesizați cu privire… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

