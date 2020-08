Craiova. S-a reluat furnizarea apei calde

Complexul Energetic Oltenia a reluat in aceasta dimineața furnizarea apei calde in Craiova. Furnizarea apei calde a fost sistata la inceputul acestei saptamani pentru efectuarea reviziei anuale. Deși SE Craiova II preconiza ca reluarea furnizarii apei calde se va face in seara zilei de 29.08.2020, distribuția a fost reluata in aceasta dimineața. „Am reluat mai devreme decat am preconizat furnizarea apei calde in orașul Craiova. Revizia s-a incheiat, am umplut rețeaua și am inceput furnizarea agentului termic primar inca de la primele ore ale dimineții. La acest moment, craiovenii trebuie sa aiba…