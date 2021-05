Stiri pe aceeasi tema

- Restaurante si baruri din Centrul istoric al Craiovei si din Parcul "Nicolae Roamnescu" au fost amendate de politisti in ultimele doua zile pentru organizarea de activitati de tip club/discoteca, care sunt interzise in aceasta perioada. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- ”Verificarea respectarii masurilor de izolare/carantina la adresa declarata, dar și respectarea restricțiilor privind deplasarea pe timpul nopții și a cerințelor impuse comercianților, se mențin in atenția polițiștilor”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. In ultimele 24 de ore,…

- Un polițist din cadrul Secției 5 Poliție Craiova și un jandarm din cadrul GJMb Craiova, care se aflau luni in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Toporași din municipiu, unde efectuau legitimarea unei persoane, au observat pe strada Nicolae Titulescu, la intersecție cu strada Maria Tanase,…

- Oamenii legii au aplicat sancțiuni in valoare de aproape 20.000 de lei mai multor persoane care au participat la doua petreceri, in Craiova. Este vorba de un botez, organizat intr-un restaurant, și de o petrecere privata. Potrivit oamenilor legii, in cursul zilei de joi, polițiștii din cadrul Secției…

- O petrecere de majorat la care participau 35 de persoane a fost intrerupta de politisti, in cursul noptii de sambata spre duminica, la Dumitresti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul noptii trecute, in jurul orei 22,30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, sub autoritatea Institutiei Prefectului – Județul Mureș, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

