Craiova, o metropolă cu străzi neasfaltate In era in care unii oameni au ajuns sa faca naveta in spațiu – astronauții de la SpaceX și NASA au ajuns la Stația Spațiala Internaționala cu capsula New Dragon -, unii craioveni abia reușesc sa mearga pe strazile din cartierele marginașe. Dificultațile apar din cauza ca o parte din strazile Craiovei sunt neasfaltate sau nu au nici macar o forma minima de modernizare (nici macar piatra sau beton). Alte strazi sunt cu piatra cubica și nu li s-au adus imbunatațiri de ani buni. Și totuși, acei craioveni platesc impozite calculate la nivelul municipiului, pentru ca ei locuiesc in Craiova. Teoretic.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi astronauti americani de pe Statia Spatiala Internationala au amerizat duminica in Golful Mexic la bordul unei capsule SpaceX, incununand de succes prima misiune demonstrativa a companiei spatiale pentru NASA.

- Reprezentanții mediului de afaceri au precizat, pentru GdS, in nenumarate randuri, ca dupa criza financiara din 2008-2010, coronacriza din 2020 a prins multe firme „decapitalizate“. Multe firme mici au intrat decapitalizate in criza. Cele mai multe au capital social minim. Nu pentru ca nu ar fi avut…

- • Prima misiune spațiala cu o racheta privata a fost un succesPe 30 mai, la ora 19:22 UTC, folosind o racheta Falcon 9 (un sistem de lansare spațial creat de compania SpaceX), doi astronauți americani au fost trimiși catre Stația Spațiala Internaționala (SSI). Dupa o calatorie de circa 19 ore, capsula…

- Capsula Cew Dragon, construita si furnizata de compania privata SpaceX a lui Elon Musk, s-a fixat la portul sectiunii laboratorului ISS, informeaza NASA. Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR — NASA (@NASA)…

- NASA și SpaceX au lansat cu succes, sambata, o capsula cu doi astronauți americani la bord catre Statia Spatiala Internationala, aceasta fiind prima misiune in cosmos cu echipaj uman, care pleaca de pe teritoriul SUA, dupa o pauza de noua ani.

- NASA și SpaceX au lansat cu succes, sambata, capsula Crew Dragon spre Stația Spațiala Internaționala. Este primul zbor spațial de pe teritoriului SUA din ultimii 11 ani și primul realizat vreodata de o companie privata.

- Doi astronauți ai NASA, Robert Behnken și Douglas Hurley sunt sambata pregatiți pentru Stația Spațiala Internaționala, in ceea ce va reprezenta zborul inaugural al rachetei companiei lui Elon Musk, SpaceX....

- SpaceX si NASA incearca inca o data sa scrie istorie, sambata, cu o noua tentativa de lansare a misiunii DEMO-2. Scopul acesteia este sa demonstreze ca SpaceX are capacitatea reala de a transfera astronauti catre statia spatiala si inapoi in maxima siguranta.