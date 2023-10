Craiova: Bărbat prins drogat la volan Un barbat din Craiova a fost depistat de politisti sub influența substanțelor psihoactive in timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Chițu din municipiu. Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat, pe 28 octombrie, un barbat, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Chițu, potrivit IPJ Dolj. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive. Menționam ca acestea nu reprezinta proba in cadrul dosarului penal. Persoana a fost condusa la o unitate medicala, pentru recoltarea de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

