Stiri pe aceeasi tema

- Sa ne amintim ca suntem oameni, sa ne improspatam credința, sa redescoperim dragostea care poate fi impartașita și cu ceilalți, cu oamenii buni aflați in afara bulei noastre cu apropiați. Dar mai ales sa recaștigam respectul pentru propria noastra ființa, pentru gandurile și viața noastra. Despre…

- Craciunul inseamna regasirea celor dragi, bradul impodobit, mese imbelșugate cu sarmale, carnați, cozonaci sau colaci și nelipsitele cadouri de sub brad. Exista multe tradiții și obiceiuri legate de acest eveniment și, chiar daca unele dintre ele au fost inlocuite, multe altele s-au pastrat. Colegii…

- Vrem sa va povestim despre o tinara din Suedia pe nume Jonna Jinton. Ea are 27 de ani și a renunțat la tot ce avea pentru a-și urma inima. In urma cu cinci ani, fotografa, artista și bloggerul Jena Jilton și-a parasit apartamentul și studiile in Gothenburg și s-a mutat la nord in satul Grundschern cu…

- M-am bucurat ca un copil de venirea zapezii. Mi-am adus aminte de copilarie, de mirosul de portocale și de liniștea satului in care mi-am petrecut vacanțele de iarna. S-au dus acele vremuri, s-a dus și liniștea mea cand telefonul mi-a aratat un mesaj care ma indeamna sa fiu mai bun, sa daruiesc, sa…

- Craciunul le poate aduce foarte mult noroc romanilor care respecta anumite reguli. Ei trebuie sa se fereasca de anumite obiecte daca nu vor sa atraga ghinionul ca un magnet. Este necesar ca ei sa nu se bucure de un anumit cadou in aceasta perioada rupta din basme. Ce cadou aduce ghinion de Craciun Romanii…

- Un brad artificial de buna calitate, realist, poate imbunatați cu adevarat Craciunul. Dar cum va alegeți bradul ideal? Acest articol va ofera cateva sfaturi pentru alegerea bradului de marimea potrivita pentru casa dumneavoastra și explica, de asemenea, diferența dintre brazii din PVC și PE. Va conține,…

- Sunt tineri, plini de energie, dornici sa ajute și bine organizați. Pe scurt, voluntarii CERT Transilvania. Ei sunt oamenii care an de an se transforma in Moș Craciun pentru familii la care nu ajunge nimeni.

- Cu o rata de incidența de peste 12 la mia de locuitori, Municipiul Brașov pare sa eludeze pandemia și pregatește luminițele și brazii de Craciun. Viceprimarul Flavia Boghiu a anunțat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea conceptului ”Craciunul 2022 in Brașov”. Deși suntem in plina…