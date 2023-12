Crăciunul pe Insula Crăciunului. ”Este țara minunilor!” In fiecare zi este Craciunul pe Insula Craciunului, un paradis format dintr-o jungla de 80 de kilometri patrați, care se afla in Oceanul Indian, la circa trei ore și jumatate de zbor cu avionul la nord-vest de Perth, Australia, scrie CNN .Recifurile sale infloritoare și cele 250 de specii endemice i-au adus porecla „Galapagos din Australia”, insa, din punct de vedere geografic, aceasta bijuterie indepartata se afla mai aproape de Indonezia decat de Australia continentala. Doar aproximativ 1.700 de locuitori sunt suficient de norocoși pentru a o numi casa. „Jungla este locul nostru de joaca, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este Craciun in fiecare zi pe Insula Craciunului, paradisul de 134 de kilometri patrați din jungla din Oceanul Indian, la aproximativ 3 ore și jumatate de zbor cu avionul la nord-vest de Perth, Australia. Recifurile sale infloritoare și cele 250 de specii endemice i-au adus porecla „Galapagos din Australia",…

- Se preconizeaza ca economia Indiei va trece in frunte in urmatorii trei ani, conducand cresterea in regiune. Cresterea PIB-ul Indiei pentru anul fiscal care se incheie in martie 2024 va atinge 6,4%, a declarat luni agentia de rating intr-un raport separat, aceasta fiind mai mare decat prognoza sa anterioara…

- Avertismentele generale emise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afecteaza calatoriile romanilor in destinatii de top, cautate de turistii din toata lumea, avertizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), intr-un comunicat de presa transmis Agerpres. “Avertismentele Ministerului Afacerilor…

- Avertismentele generale emise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afecteaza calatoriile romanilor in destinatii de top, cautate de turistii din toata lumea, avertizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, Agerpres. „Avertismentele Ministerului…

- Autoritatile din New Delhi intentioneaza sa declanseze pentru prima data in istoria metropolei indiene o ploaie artificiala pentru a incerca sa amelioreze calitatea aerului in oras, care este cea mai poluata capitala din lume si care sufera din cauza smogului de o saptamana, informeaza Reuters. Autoritatile…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania organizeaza sambata, in Piata Universitatii din Capitala, o adunare publica, in semn de solidaritate cu poporul palestinian. Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru asigurarea unui climat de siguranta…

- Ambasadori si reprezentanti din 22 de tari, reprezentand membri ai Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) in Romania, au condamnat „agresiunea continua” asupra Gaza, Al-Quds Al-Sharif si Cisiordania, potrivit unui comunicat al diplomatilor OCI in tara noastra. Reprezentanti din cele peste 20 de tari…

- Letal pana la 75%, fara un vaccin disponibil, cu simptome care pot duce la inflamarea creierului și coma, virusul Nipah revine și incepe sa provoace ingrijorari pe mapamond. Autoritațile de la New Delhi se tem de o epidemie declanșata de virusul Nipah, care deja a provocat 17 decese in 2018. Virusul…