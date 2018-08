Stiri pe aceeasi tema

- Agentul Mino Raiola l-a atacat dur pe Paul Scholes, fost legendar mijlocaș al lui Manchester United, care il criticase pe Paul Pogba dupa evoluția slaba din meciul cu Brighton, pierdut de United cu 3-2. Jose Mourinho e in centrul vartejului la Manchester United și ploua cu critici din toate parțile…

- Un membru influent al partidului belgian de dreapta, Vlaams Belang, a spus ca putem fi aproape de un razboi civil in Europa: Am ajuns la o etapa prerevoluționara in care oamenii se separa de societate pentru a forma bande motivate de Islamul radical.

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte PNL al Sectorului 2, l-a atacat pe șeful liberalilor, Ludovic Orban, caruia i-a spus ca nu va ieși in strada, așa cum erau indemnați toți membrii partidului.

- Talpes atrage atentia ca primul beneficiar al educatiei este chiar mediul de business, misiunea de a schimba in bine sistemul fiind a privatului, nu a statului. „Trebuie sa punem osul la treaba“, spune cel mai cunoscut antreprenor din IT.

- Postul TVR 1 a fost lider incontestabil de audienta pe toate categoriile de public cu 8 din cele 11 partide disputate pana acum in faza grupelor CM FIFA Rusia 2018. Celelalte trei - pe locul 2 in topul celor mai urmarite programe pe intervalul lor de difuzare, la nivel national.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal se mentine lider in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni, dupa al 11-lea sau succes de la Roland Garros, in timp ce romanul Marius Copil a coborat 3 pozitii si este pe locul 97. Nadal ramane cu un avans de 100 de puncte avans fata…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a dezvaluit, miercuri seara, detalii despre mitingul pe care PSD urmeaza sa-l organizeze sambata in Capitala, susținand ca se bazeaza pe cetațenii care sunt nemulțumiți de abuzurile savarșite impotriva statului.