Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse din conducerea USR PLUS, Orban ar fi participat de unul singur la impartirea concreta a ministerelor, fara echipa de negociere delegata de partid si cei de la USR PLUS si UDMR au fost si ei socati de momentul in care liberalii, de-a dreptul stupefiati de faptul ca Orban a acceptat…

- PNL, USR-PLUS și UDMR au împarțit, vineri dupa 10 ore de negocieri, portofoliile din viitorul Guvern și urmeaza sa nominalizeze și oamenii. În urmatoarele zile fiecare formațiune politica va discuta separat pentru a face propunerile cu care vor merge la președintele Klaus Iohannis. Pâna…

- Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca performerul acestor negocieri privind formarea noului Guvern este Ludovic Orban, care a pierdut alegerile, dar si-a conservat puterea. "Ceea ce voi retine din sceneta din seara aceasta este rasul amar in care a pufnit in masca domnul Florin Citu, atunci…

- „Facem guvern impreuna cu PNL, nu in jurul PNL, ca PNL nu e pom de Craciun si nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna intr-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figuratie pe langa Ludovic Orban. Și vom respecta acest mandat. Din…

- Deputatul USR Tudor Pop atrage atentia ca USR Plus și UDMR nu vor accepta „doar sa execute” in noua coaliție de guvernare, iar PNL sa detina toate pozitiile de decizie, mentionand ca vor face guvern „impreuna cu PNL si nu in jurul PNL”. „Facem guvern impreuna cu PNL, nu in jurul PNL, ca PNL nu e pom…

- In contextul negocierilor care vor avea loc intre cele trei partide care doresc sa formeze coalitia de guvernare, USR ar vrea ca Dan Barna sa fie presedinte al Camerei Deputatilor sau vicepremier, au declarat surse din partid, pentru News.ro. De asemenea, formatiunea nu exclude nici sefia Senatului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat miercuri seara dupa ce liberalii au anuntat ca îl vor propune pe Florin Cîtu pentru functia de premier spunând ca PNL nu a înteles nimic din votul românilor și ca PSD nu va vota în Parlament aceasta nominalizare. Ciolacu mai…

- Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușa, considera ca declarațiile Patriarhului Daniel prin care avertizeaza actualul Guvern asupra faptului ca inclusiv regimul comunist a cazut dupa ce a fost batjocorita biserica, reprezinta inceputul razboiului dintre Patriarhul Daniel și regimul condus de…