Stiri pe aceeasi tema

- Sunt imagini impresionante din Spitalul Ichilov din Israel, primul centru medical din lume care permite rudelor celor bolnavi de covid-19, aflați in stare grava, sa-i viziteze, urmand totodata un protocol strict. Citeste si: Ultima previziune a Mariei Ghiorghiu e TERIFIANTA. Cand vine SFARSITUL…

- La ora actuala, continentul european platește cel mai greu tribut virusului SARS-CoV-2, numarand aproape doua treimi din cele 164.000 de decese inregistrate in intreaga lume. Cifrele, desprinse parca din statisticile celui de-al doilea Razboi Mondial, vorbesc de la sine. Italia numara 23.660 de morți,…

- In doar cateva secunde, viața i-a fost data peste cap lui Marius Rus, un șofer de TIR din comuna Rebra. Acesta și-a pierdut soția, intr-un teribil accident de TIR petrecut in Franța. Tanara de doar 30 de ani se afla cu el in TIR, barbatul inlocuind-o la volan cu 15 minute inainte de accident. Ce planuri…

- ​Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, luni, pe Facebook, ca tari mai dezvoltate si mai civilizate decât România au decis izolare totala, subliniind ca a trecut a trecut si momentul “recomandarilor” în lupta cu pandemia de coronavirus, informeaza News.ro. "Tari…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a scris, vineri, pe Facebook, ca ordinul de izolare a populatiei la domiciliu trebuie sa fie dat cat mai rapid, insa acesta trebuie precedat de mai multe masuri de protectie a celor care stau in case, dar si de sprijin fiscal pentru cei care lucreaza in anumite sectoare."Eu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…

- 37.000 de soldati din 18 tari vor participa la exercitiul Defender Europe 20, care va avea loc in mai multe tari europene. Dintre acestia, 20.000 sunt americani. 9.000 de soldati americani se afla deja in Europa, iar in saptamanile urmatoare vor veni din ce in ce mai multi, noteaza Le Point.…

- Rivali pentru Tesla in Europa. Germania si Franta se aliaza pentru construirea unei fabrici uriase de baterii pentru mașini electrice Germania si Franta au dezvaluit vineri planurile pentru o fabrica uriasa care va produce baterii destinate automobilelor electrice, parte din planul Europei de a rivaliza…