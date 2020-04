Cozile uriaşe de maşini la Roma au şocat pe toată lumea. Ce se ascunde, de fapt, în spatele imaginii Controalele exigente ale autoritaților cu ocazia Paștelui au generat aceste imagini incredibile la Roma. Fotografii și clipuri cu mii de mașini care aglomerau sambata una dintre arterele principale ale Capitalei au indignat populația. Suparați, cetațenii au denunțat nerespectarea carantinei, dar nu și-au dat seama ca aglomerația era tocmai efectul numeroaselor filtre ale forțelor de ordine, scrie Digi24. 25 de mii de controale au fost efectuate in capitala Italiei sambata. Și au fost date numai 100 de amenzi. Autoritațile au promis numeroase controale și zecile de poze și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

