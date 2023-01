Peste 4.000 de oameni au urcat pe munte, la 2.000 de metri altitudine, in Bucegi, unde este zapada. Luni dupa-amiaza, la cateva ore de la punerea in functiune a instalatiilor de transport pe cablu, vanzarea de cartele a fost sistata pentru cei care vor sa practice sporturi de iarna, din cauza supraaglomeratiei si a cozilor […] The post Cozi uriașe pentru accesul pe partie in Sinaia. Vanzarea cartelelor la transportul pe cablu, sistata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .