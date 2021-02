Covidul restructurează Poliția Locală mai rapid ca socrul lui Godină Un șefuț de la Poliția Locala Brașov, sa-i zicem, la intamplare, Pantea, zice lumea, și-a scos mușchii la inaintare și i-a aratat unui subaltern, mai „pirpiriu”, cum sta treaba cu comenzile. Omul se vaita ca nu se simte bine și cerea voie sa mearga acasa. Dar șeful nu și nu. S-a dus omul și, pe banii lui, și-a facut testul COVID 19. Care a ieșit pozitiv. Acum, cu cate persoane a intrat in contact direct, cați au fost trimiși acasa in izolare, cați s-au infectat, nu mai conteaza. Ca de-aia șeful e șef. The post Covidul restructureaza Poliția Locala mai rapid ca socrul lui Godina appeared first… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imunitatea vaccinului anti COVID-19 ar dura cel puțin șase opt luni, potrivit informațiilor din acest moment, iar aceasta perioada crește cu cat trece timpul, iar testele continua sa arate ca ea inca exista in cei care au fost vaccinați, a declarat luni seara la digi24.ro, șeful DSU, Raed Arafat. Șeful…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca pietele se redeschid de la finalul acestei saptamani. Șeful statului spune ca a luat decizia dupa discutii cu specialistii, astfel ca din acest weekend pietele care isi desfasoara activitatea in spatii inchise iși vor relua activitatea. “Am discutat aceste chestiuni…

- La exercitiu participa peste 130 militari romani si americani cu 30 de mijloace tehnice, printre care se numara doua sisteme mobile de artilerie HIMARS din cadrul Brigazii 41 Artilerie Terestra americane dislocata in garnizoana Grafenwoehr din Germania, si trei lansatoare multiple de rachete ndash;…

- Cojocaru aminteste ca aproape nu exista iesire a presedintelui la Cotroceni in care sa nu auzim cuvinte de ocara la adresa PSD. "Aflam astfel ca din cauza PSD nu se fac reformele in sanatate, ca liberalii ar vrea sa faca autostrazi, dar nu-i lasa PSD, ca PSD politizeaza institutiile in timp ce saracii…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 17 noiembrie 2020, de catre mama unui tanar, in varsta de 16 ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la domiciliu la data de 16 noiembrie 2020 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- Șeful secției de Terapie intensiva de la Spitalul Județean Neamț, Liviu Ungureanu, a povestit pentru Digi24 filmul tragediei. El crede ca incendiul a pornit de la un injectomat, iar flacara a ajuns apoi pe combinezonul unei asistente și de acolo pe paturi. „Ne-am ocupat in primul rand, cand am ajuns…

- Seful interimar al Pentagonului, Christopher Miller, a lasat sa se inteleaga sambata, in primul sau mesaj catre militari, ca ar putea accelera retragerea soldatilor americani din Afganistan si Orientul Mijlociu, informeaza France Presse.

- Pare sa fie haos total la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara! Acolo, 6 pacienți au murit intr-o singura zi, fara a mai fi duși de secția de terapie intensiva. ”Nu am avut locuri”, s-a plans medicul Virgil Musta, care și-a nuanțat declarațiile, dupa atacurile lui Klaus Iohannis.…