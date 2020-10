Stiri pe aceeasi tema

- O taxatoare de pe un autobuz de transport in comun din municipiul Suceava a fost batuta crunt, cu pumnii și picioarele, trantita la podea și trasa din autobuz, afara, pentru ca a tușit in masca, scrie Monitorul de Suceava . Evenimentul s-a petrecut luni dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, intr-un autobuz…

- Scena s-a petrecut intr-un autobuz TPL de pe linia 2, intre stațiile Policlinica și Banca. In prima faza, barbatul nu a atacat-o decat verbal. Taxatoarea s-a indepartat de el si a mers sa verifice biletele calatorilor. Barbatul a lovit-o in spate cu picioarele, a trantit-o la pamant, dupa care a…

- Un autobuz din Galați a luat foc in mers. Incidentul s-a produs joi, in timp ce autobuzul transporta calatori. Incendiul a fost stins rapid și nu a provocat decat pagube.Autobuzul care a luat foc este nou și se afla in garanție, iar pagubele vor fi suportate de fabricant. Potrivit reprezentanților…

- La cateva ore dupa ce a caștigat un nou mandat de primar in comuna Comana, județul Giurgiu, Aurel Enache, 52 de ani, i-a pedepsit intr-un mod mai puțin obișnuit pe niște localnici din satul Vlad Țepeș, care nu l-au votat și care au susținut un alt candidat in timpul campaniei electorale. Primarul susținut…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, saptamana trecuta, inceperea judecatii in dosarul in care un craiovean de 31 de ani este acuzat ca a batut un barbat de 41 de ani, din Gradinile, Olt. Acesta din urma a decedat dupa cateva zile. Incidentul a avut loc anul trecut, inainte de Craciun, in Craiova.…

- Un barbat a amenințat ca arunca in aer o banca din Kiev, Ucraina, a transmis Ministerul ucrainean de Interne, conform Le Figaro. In cele din urma, suspectul a fost prins. Incidentul a avut loc intr-o banca dintr-un complex de birouri aflat in centrul capitalei ucrainene. Autorul amenințarilor e un barbat…

- Un ciclist din Bistrița-Nasaud a murit astazi, dupa ce a cazut cu bicicleta pe un drum forestier din Ceahlau. Deși avea casca, leziunile suferite i-au fost fatale ciclistului. Incidentul s-a produs astazi, in masivul Ceahlau. Bistrițeanul era cu bicicleta, cand a cazut pe un drum forestier. Acesta avea…

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Albești, județul Botoșani, s-a sinucis, aruncandu-se in fața trenului, dupa ce a incercat sa-și ucida iubita cu o furca și cu un cuțit, noteaza ziarul Monitorul de Botoșani. Incidentul a avut loc in gradina cladirii care adapostea halta CFR din localitatea Albești.…