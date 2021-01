Covid: Merkel solicită restricții semnificativ înăsprite în Germania Cancelarul Angela Merkel a pledat joi seara pentru restricții semnificativ înasprite în Germania în fața pandemiei de Covid-19 și a solicitat o întâlnire a autoritaților saptamâna viitoare, a declarat pentru AFP o sursa apropiata partidului ei.



În timpul unei întâlniri a conducerii mișcarii sale conservatoare, Uniunea Creștina Democrata (CDU), ea a estimat ca virusul ar putea fi limitat doar cu masuri clar întarite, a declarat aceasta sursa care a participat la întâlnire.

Directorul institutului german de boli infectioase… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

