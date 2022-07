Covid la Wuhan: Pentru patru cazuri asimptomatice, s-a dat ordin de izolare în case! Aproape un milion de chinezi dintr-o suburbie a orașului Wuhan – oraș din centrul Chinei, unde s-a inregistrat prima data noul coronavirusul – au fost plasați in izolare, transmite BBC. Este vorba despre locuitorii din districtul Jiangxia din orașul Wuhan, care au primit ordin sa ramana in case trei zile, dupa ce au fost detectate patru cazuri asimptomatice de Covid. China aplica strategia ”zero Covid” bazata pe testare in masa și reguli stricte de izolare. Pe de o parte, aceasta strategie a contribuit la reducerea numarului deceselor. Pe de alta parte, a generat o opoziție din partea oamenilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

