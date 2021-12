Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a raportat o creștere ingrijoratoare a numarului de cazuri de Omicron: de la 18 cazuri, vineri, la 183 de cazuri confirmate, duminica. Exista acum lanțuri de infecție in care varianta este detectata la persoane care nu au calatorit in strainatate și nu au fost in contact cu persoane sosite…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 195 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind effectuate insa doar 893 teste, dintre care 312 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 86 cazuri. In Timis, 475 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 58 la ATI. Numarul…

- Un numar de 82.614 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 43.257 reprezinta prima doza, 16.844 – doza a doua si 22.513 – doza a treia, a informat, joi, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 244 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 900 de teste, dintre care 318 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 139 cazuri. In Timis, 514 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 67 la ATI. Numarul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 529 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.892 de teste, dintre care 1.766 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 274 cazuri. In Timis, 549 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 63 la ATI. In ultimele…

- In timp ce aproximativ 10.000 de persoane protesteaza in Piața Victoriei fața de masurile anti-Covid, RO Vaccinare pune doua imagini una langa alta: una cu medici care lupta pentru salvarea unui pacient Covid, iar alta cu protestatarii antirestricții, subliniind ca numai in ultimele 24 de ore un roman…

- Masca de protecție devine obligatorie pe o raza de 50 de metri in jurul școlilor din Sibiu, pentru cei care sunt opriți sau in trecere, potrivit deciziei de marți a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Sibiu. In contextul cresterii ratei de incidenta in judetul Sibiu, reprezentanții…