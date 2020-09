COVID a ucis peste un million de persoane la nivel global Pandemia de COVID-19 a decimat milioane de persoane. Conform unor statistici publicate de OMS din China coronavisrusul a facut, la nivel global, peste un milion de morti in lume. Statistica arata ca au fost inregistrate, in total, 1.000.009 decese. Iar cei care au fost infestați sunt peste 33.018.877 de cazuri. Dintre acestea, 22.640.048 de persoane sunt considerate vindecate in prezent. Confoem datelor OMS, regiunile cele mai afectate ca numar de decese sunt America Latina si Caraibe, 341.032 de decese pentru 9.190.683 de cazuri, Europa a avut 229.945 de decese; 5.273.943 de cazuri si Statele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

