- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat duminica 28 de noi infectari cu SARS-CoV2, inregistrate in județul Buzau in ultimele 24 de ore, numarul total de pacienți COVID19 de la inceputul pandemiei ajungand la 1556. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Dupa ce vineri autoritațile de sanatate publica au anunțat 28 noi cazuri COVID 19, in județul Buzau, sambata, numarul a urcat la 37, reprezentand infectari din ultimele 24 de ore. Totalul bolnavilor COVID 19 ajunge in județul Buzau la 1530 de la inceputul pandemiei. In urma testelor efectuate la nivel…

- Autoritațile de sanatate publica au anunțat astazi 28 de noi cazuri COVID 19 inregistrate in județul Buzau in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul total al infectarilor, de la inceputul pandemiei, ajunge la 1493. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Autoritațile sanitare au anunțat 35 de noi cazuri de infectare cu coronavirus la Buzau, in ultimele 24 de ore, numarul cazurilor ajungand la 1426. La nivel național, in urma testelor efectuate, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.309 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Autoritațile de sanatate publica au anunțat astazi inca 15 cazuri noi de infectare cu coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul pacienților COVID 19 ajunge la 1391, de la ainceputul pandemiei, in județul Buzau. Articolul COVID 19: 15 cazuri noi in ultimele 24 de ore apare prima…

- Dupa mai multe zile de creștere ingrijoratoare a numarului de cazuri COVID 19 la Buzau, autoritațile sanitare au anunțat astazi doar 12 noi infectari inregistrate in ultimele 24 de ore, cu zero pozitivari la retestare. Numarul buzoienilor cu coronavirus ajunge la 1376 de la inceputul pandemiei. La nivel…

- 1018 cazuri de Covid 19 au fost confirmate in județul Buzau de la inceputul pandemiei și pana in prezent, transmite Grupul de comunicare strategica. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 26 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus,…

- Pe langa cele doua focare COVID-19 identificate de Direcția de Sanatate Publica Buzau la doua centre de ingrijire din Buzau, unde au fost confirmate 7 cazuri de infectare cu noul Coronavirus, respectiv la Centrul de Recuperare a Copilului cu Handicap nr. 9, unde se afla 94 de persoane (personal și…