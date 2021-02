Stiri pe aceeasi tema

- Un prim lot de 1.000 de doze de vaccin impotriva noului coronavirus este transportat spre Fasia Gaza aflata sub blocada israeliana, au anuntat miercuri autoritatile israeliene, care au blocat transferul la inceputul acestei saptamani, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "In aceasta dimineata,…

- In urma cu doua zile, a 8 a tranșa de vaccin Pfizer BioNTech era programata sa ajunga in țara, dar a fost blocata la sol in Germania din cauza vremii nefavorabile. Astazi, 10 februarie,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Medicul Virgil Musta susține ca transportarea dozelor de vaccin anti-Covid-19 in cutiile de pizza reprezinta ceva „ciudat”. Despre dozele care raman nefolosite este de parere ca asta arata o lipsa de organizare. "Este ceva ciudat. Cine știe de unde s-au transportat?! Ele vin din niște containere…

- Peste 12.600 de noi doze de vaccin anti-COVID vor sosi, astazi, la Brașov Acestea vor fi destinate imunizarii cadrelor medicale. La Brasov, au fost imunizate, in prima faza, cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase, insa mai multi angajati ai acestei unitati au refuzat sa se imunizeze. In…

- Peste 3.000 de doze vor fi distribuite in toate cele 10 spitale din țara aflate in prima linie in lupta cu Covid-19. Dozele care vor ajunge maine in spitale sunt doar pentru prima administrare (la data rapelului va pleca de la Cantacuzino tranșa necesara). „Dorim ca aceste doze sa ajunga acolo unde…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, a anunțat ca noua tulpina a coronavirusului care a aparut in țara este „scapata de sub control”. Astfel, Hancock a justificat reintoducerea masurilor mai dure de restricție in Londra și intr-o parte a Angliei, pana la implementarea unui vaccin. „Din…

- Toți suntem afectați, intr-un fel, sau altul de pandemia generata de noul virus. Mulți iși pun speranța intr-un vaccin anti-covid. Acesta s-ar putea sa apara, cel puțin in Romania, undeva prin iunie mai, conform declarației Profesorului Streinu Cercel. Dar o intrebare ramane, și anume va disparea definitv…

- O racheta a fost lansata sambata seara din Fasia Gaza in sudul Israelului, a informat armata israeliana intr-un comunicat, fara a oferi mai multe detalii, transmite AFP. Anuntul armatei a venit la scurt timp dupa ce sirenele au sunat in orasul israelian Askelon, din apropierea granitei cu teritoriul…