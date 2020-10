Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- BioNTech-Pfizer este cea de-a șasea companie farma pe care Comisia Europeana a avut-o in vedere pentru achiziția unui vaccin anti – Covid 19, dupa Sanofi-GSK , Johnson & Johnson , CureVac și Moderna . Primul contract, semnat cu AstraZeneca , a intrat in vigoare la 27 august. Contractul avut in…

- Comisia Europeana și-a confirmat interesul de a participa la mecanismul COVAX care vizeaza accesul echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19, disponibile peste tot in lume la prețuri accesibile, pentru toate persoanele care au nevoie de acestea, se anunța intr-un comunicat la instituției dat publicitații…

- Mecanismul COVAX vizeaza achizitionarea a 2 miliarde de doze pana la sfarsitul anului 2021, prin negocierea cu un portofoliu diversificat de furnizori de vaccinuri care acopera tehnologii stiintifice, termene de livrare si preturi diferite. COVAX este un mecanism de asigurare care va reduce riscul pentru…

- "Ieri, 27 august, primul contract pe care Comisia Europeana l-a negociat in numele statelor membre ale UE cu o companie farmaceutica a intrat in vigoare in urma semnarii sale oficiale de catre AstraZeneca si de catre Comisie. Contractul va permite achizitionarea unui vaccin impotriva Covid-19 pentru…

- Contractul avut in vedere cu societatea Moderna ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achizitioneze vaccinul, precum si sa il doneze tarilor cu venituri mici si medii sau sa il redirectioneze catre tari europene. Se anticipeaza ca CE va dispune de un cadru contractual…

- Comisia Europeana a incheiat astazi discuții preliminare pentru achiziționarea unui potențial vaccin impotriva COVID-19 cu societatea Moderna. Aceasta este a cincea societate cu care Comisia a incheiat discuții. Se anticipeaza achiziționarea inițiala a 80 de milioane de doze in numele statelor membre…

- 300 de milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19, aflate in pregatire la laboratorul francez Sanofi au fost rezervate vineri de catre Comisia Europeana, in numele celor 27 de state membre, relateaza Agerpres.Totodata, discuțiile continua și cu alți fabricanți de vaccinuri.OficialiiComisiei Europene…