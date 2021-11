Covid-19: Test PCR conceput la Iași, cu rezultate în 90 de minute și precizie de 100% Un colectiv de specialiști din Iași au dezvoltat un test rapid și sigur de depistare a noului coronavirus, precum și a stadiul bolii. Colectivul este format din specialiști de la Institutul de Cercetare pentru Microtehnologie, medici de la Spitalul de Boli Infecțioase și de la Spitalul de Pneumoftiziologie, de la UMF Iași și de la o campanie din domeniul medical. Testul conceput de ei indica orice varianta a noului coronavirus, stadiul bolii și cantitatea de virus. Testul are și o schema de interpretare a rezultatelor. El este destinat exclusiv spitalelor, are o precizie de 100%, ofera rezultatele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

