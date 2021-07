Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 raportate in decurs de 24 de ore in Israel a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri in ultimele patru luni, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii israelian. In Israel, in timpul perioadei de varf a pandemiei, in luna ianuarie, numarul cazurilor zilnice…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 raportate în decurs de 24 de ore în Israel a depasit pragul de 1.000, pentru prima data în ultimele patru luni, a anuntat ministerul israelian al Sanatatii, conform dpa.Ministerul a precizat ca 1.118 de noi cazuri au fost înregistrate în…

- Argentina a depasit miercuri pragul de 100.000 de morti din cauza COVID-19, potrivit ultimelor cifre ale Ministerului Sanatatii, citate joi de France Presse, potrivit agerpres.ro. Numarul deceselor in tara de 45 milioane de locuitori este de 100.250 la mai mult de 4,7 milioane de cazuri raportate,…

- Republica Moldova a depașit pragul de 700.000 doze de vaccin anti-COVID administrate. Datele au fost prezentate astazi in cadrul conferinței de presa organizate de ministerul Sanatații. „Chiar și cu tulpina noua, din Marea Britanie, dintre cei vaccinați nu sunt in terapia intensiva”, a remarcat…

- Indonezia a depasit luni pragul de doua milioane de cazuri de covid-19, in contextul in care in aceasta tara din Asia de Sud-Est accelereaza un nou val de contaminari, iar spitalele sunt aproape pline, alimentand temeri cu privire la o scapare de sub cont

- Ministerul israelian al Sanatatii a constatat ca numarul mic de cazuri de inflamatie cardiaca, observate mai ales la persoane tinere vaccinate cu vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer, au probabil legatura cu vaccinarea, transmite Reuters. Pfizer a anuntat intr-un comunicat ca are cunostinta despre observatiile…

- Potrivit armatei israeliene, una dintre rachete a cazut pe teritoriul sirian, iar celelalte doua au lovit zone nelocuite din nordul Israelului.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a transmis ca ”trei explozii” au fost auzite in apropiere de Quneitra, in Siria, la frontiera cu Inaltimile…

- Italia a depasit, sambata, pragul de 20 milioane de doze de vaccin administrate. Astfel 20.111.976 de doze au fost utilizate pana in prezent in Peninsula, conform datelor furnizate de autoritațile sanitare italiene. 14.084.097 de persoane au primit prima doza (reprezentand 23% din populația totala),…