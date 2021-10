Covid 19: Scade numărul îmbolnăvirilor în 24 de ore, numărul deceselor rămâne însă ridicat Aproximativ 7.500 de noi cazuri de imbolnaviri Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 31 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 7.424 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 427 decese dintre care 33 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00″, se arata intr-o informare provizorie a Grupului de Comunicare Strategica. The post Covid 19: Scade numarul imbolnavirilor in 24 de ore, numarul deceselor ramane insa ridicat appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui bilant provizoriu, in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.424 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, potrivit datelor existente la nivelul CNCCI la data de 31 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- 23 octombrie: 15.261 cazuri COVID in Romania, in 24 de ore. Au fost inregistrate 437 decese noi. Date oficiale Au fost inregistrate 15.261 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambata, 23 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in urma erau…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 15.410 cazuri de persoane infectate cu COVID-19 si au fost raportate 357 de decese, dintre care unul anterior, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS). „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 22 octombrie 2021, ora 10,00, in intervalul…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, decesul unei tinere in varsta de 26 de ani, din Buzau, infectata cu SARS-CoV-2.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 cazuri noi și 145 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania.…

- Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate 7.116 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.180.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- Peste 1.500 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, perioada in care au fost raportate și 33 de decese, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit...

- Au fost inregistrate 782 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 25 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 14 decese noi (13, cu o zi in urma), iar 205 pacienți sunt internați la ATI (193 anterior). Citește și ALBA: O femeie de 42 de ani…

- Au fost inregistrate 595 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise joi, 19 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 14 decese noi, iar 153 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Alte trei cazuri COVID noi in județ. Incidența…