- Este primul deces in Franța și in Europa provocat de virusul ucigaș, a anunțat Agnes Buzyn, ministrul francez al Sanatații. Un pacient infectat cu coronavirus, respectiv un turist chinez in varsta de 80 ani, spitalizat in Franța de la sfarșitul lunii ianuarie, a incetat din viața, a anuntat sambata…

- Un pacient infectat cu noul coronavirus, care era spitalizat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, un turist chinez in varsta de 80 de ani, a decedat, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de AFP.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul electric…

- Medicul chinez care a incercat sa avertizeze lumea despre pericolul reprezentat de noul virus in Wuhan a murit infectat cu coronavirus, potrivit CNN . Li Wenliang, de 34 de ani, era doctor in Wuhan. El a tras un semnal de alarma inca din 30 decembrie, pe un grup de socializare app WeChat. Doctorul a…

- Un barbat din Hong Kong infectat cu coronavirus a murit și a devenit astfel a doua persoana care moare din cauza virusului in afara Chinei continentale. Bilanțul deceselor a ajuns sa fie de 425. Barbatul din Hong Kong care a murit avea 39 de ani. Se afla in proces de tratare a infecției cu coronavirus,…

- Un al patrulra caz de infectare cu noul coronavirus a fost identificat în Franța, un turist chinez în vârsta care se afla ”în stare grava”, au anunțat autoritațile franceze, relateaza AFP. Spitalizat la Paris, acest barbat provine din provincia Hubei, cea mai…

- "Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din China cu putine cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus (128 cazuri), raspandite in 11 localitati. A sosit in tara in urma cu 8 zile. Este foarte putin probabil…

- „M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Sunt foarte ingrijorati si au decis sa anuleze parada care era programata sa aiba loc in aceasta dupa-amiaza in Place de la Republique. Chiar nu au dispozitia necesara sa petreaca acum”, a declaratat Anne Hidalgo la radio Europa 1.Si orasul Bordeaux din…

- Cateva sfaturi pentru reducerea riscului de infecție cu noul virus care a plecat din China și s-a raspandit deja in restul Asiei, in SUA, Europa și Australia, sunt oferite de Serviciul de Ambulanța Romania.Serviciul de Ambulanța Romania ii sfatuiește pe oameni sa evite contactul cu persoane care sunt…