- Sotia presedintelui SUA, Jill Biden, a fost testata pozitiv la virusul SARS-CoV-2 si are simptome specifice, potrivit www.voanews.com . „Dupa ce a fost tesata negativ luni, in timpul testarii pe care o efectueaza in mod regulat, Prima Doamna a inceput sa dezvolte simptome specifice unei raceli. Un nou…

- Prima Doamna a Statelor Unite Jill Biden, in varsta de 71 de ani, a fost testata pozitiv Covid-19, avand ”simprome usoare” asemanatoare unei gripe si urmeaza sa fie tratata cu Paxlovid, a anuntat marti Casa Alba, care precizeaza ca sotul sau, presedintele american Joe Biden a fost testat negativ, relateaza…

- Casa Alba a anunțat marți, 16 august, ca Jill Biden, 71 de ani, a fost testata pozitiv cu coronavirus, dupa ce luni a avut un rezultat negativ, informeaza USA Today . Prima Doamna a SUA „a inceput sa dezvolte simptome asemanatoare racelii luni seara tarziu”, transmite Casa Alba. Ea a fost din nou testata…

- Deși testul de Covid, efectuat vineri, a avut rezultat pozitiv, președintele Joe Biden se simte in continuare ”foarte bine”, a transmis medicul sau personal Kevin O’Connor, potrivit Reuters. ”Presedintele continua sa se simta foarte bine. Tusea aproape ca a incetat. Temperatura sa, pulsul, tensiunea,…

- Presedintele american Joe Biden se simte in continuare ''foarte bine'', cu toate ca testul sau de COVID-19 efectuat vineri a iesit inca o data pozitiv, a transmis medicul sau personal, potrivit Reuters. Biden va respecta mai departe masurile stricte de izolare si lucreaza de acasa, mentioneaza medicul…

- Medicul de la Casa Alba a declarat ca ultimul rezultat pozitiv al președintelui american Joe Biden este un caz de „ricoșeu” al COVID-19 , un lucru ce apare la un procent mic de persoane care au luat medicamentul antiviral Paxlovid. Președintele SUA, Joe Biden, a fost testat pozitiv la COVID-19 – din…

- In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. El este complet vaccinat și prezinta simptome foarte ușoare. Președintelui a inceput sa ii fie administrat Paxlovid. In conformitate cu recomandarile CDC, acesta se va izola la Casa Alba și va continua sa iși indeplineasca…

- Președintele american Joe Biden a fost testat pozitiv cu COVID-19. Liderul de la Washington este vaccinat cu doua doze și prezinta simptome ușoare, a mai precizat președinția SUA. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. El este complet vaccinat și vaccinat de…