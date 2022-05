Stiri pe aceeasi tema

Primarul orasului New York, Eric Adams, a crescut marti nivelul de alerta asociat COVID-19 la "ridicat" din cauza numarului mare de internari ca urmare a unui noul val de COVID-19, relateaza dpa.

Primarul orasului New York, Eric Adams, a crescut marti nivelul de alerta asociat COVID 19 la ridicat din cauza numarului mare de internari ca urmare a unui noul val de COVID 19, relateaza dpa.Schimbarea nivelului de alerta survine dupa ce numarul de internari din cauza coronavirusului a crescut constant…

Clopotele Cateralei naționale din Washington au batut, luni, de o mie de ori pentru morții de Covid, transmite AFP. Statele Unite a trecut pragul de un milion de victime provocate de pandemia de Covid-19. Oficial, la nivel global, Statele Unite este țara care a inregistrat cel mai mare numar de decese…

Autoritatile din orasul chinez Shanghai au avertizat, miercuri, ca oricine incalca regulile stricte ale carantinei impuse din cauza epidemiei de COVID-19 va fi tratat cu strictete. 25.141 de noi cazuri asimptomatice de COVID-19 au fost raportate, marti, in Shanghai, in crestere fata de cele 22.348 de…

Austriecii vor fi obligati sa poarte din nou masti de protecție FFP2 in interior, deoarece cazurile de COVID-19 sunt in crestere, a declarat ministrul Sanatatii din Austria, Johannes Rauch, informeaza Mediafax. Austria este prima tara din UE care reintroduce restrictii.

La Kiev, trupele rusești au tras in uzina Antonov, anunța Administrația de Stat a orașului Kiev, pe Telegram.La fața locului se afla chiar in prezent pompierii, personalul medical, precum și personalul altor servicii care pot ajuta in astfel de imprejurari.Fabrica de avioane Antonov este situata intr-o…

Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 14.775 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 75.440 teste RT-PCR și antigen efectuate.