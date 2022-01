Covid-19. Omicron ar putea provoca un simptom înfricoșător: paralizia în timpul somnului Doctorul Kat Lederly, expert britanic in terapia somului, descrie un nou simptom observat la pacienții pozitivi Omicron: paralizia in timpul somnului. Transpirații nocturne, tuse seaca, dureri musculare și febra sunt simptomele cele mai frecvente la adulții pozitiv Omicron. La acestea, s-ar putea adauga paralizia in somn. Aceasta tulburare de somn se manifesta in timpul somnului sau in momentul trezirii. Persoana respectiva nu se poate mișca sau vorbi și constata ca este paralizata, dar conștienta. Aceasta stare, care poate dura de la cateva secunde la cateva minute, este adesea insoțita de halucinații.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a anunțat ca testele antigen pentru depistarea COVID-19, care au avantajul de a oferi un rezultat in doar cateva minute, sunt mai putin sensibile la varianta Omicron decat la variantele anterioare.Aceste teste au mai multe sanse sa indice…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a anunțat ca testele antigen pentru depistarea COVID-19, care au avantajul de a oferi un rezultat in doar cateva minute, sunt mai putin sensibile la varianta Omicron decat la variantele anterioare.Aceste teste au mai multe sanse sa indice…

- Simptomele specifice ale Covid includ in prezent tusea uscata, febra, pierderea gustului si a mirosului, dar medicii din Africa de Sud, unde a aparut initial Omicron, au anuntat ca cei care sufera de noua tulpina au spus ca au experimentat un simptom specific care apare doar pe timpul noptii, scrie…

- Ministerul Sanatații a raportat, astazi, alte trei cazuri de infectare cu varianta Omicron a Sars-CoV-2. Numarul imbolnavirilor a ajuns, astfel, la 11. „Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 15.12.2021, in Romania. Este vorba despre doua femei in…

- In Marea Britanie, varianta Omicron ar putea provoca aproximativ 1.000 de infecții pe zi, transmite Sky News. Agenția pentru Securitatea Sanatații din Mare Britanie a declarat ca, pana in prezent (n.r. luni, 6 decembrie), sunt confirmate 336 de cazuri cu varianta Omicron. Dar, potrivit Sky news, avand…

- Belgia este prima țara europeana unde a fost detectat un caz de contaminat cu B.1.1.529. Persoana respectiva sosise din Egipt la 11 noiembrie și a fost testata pozitiv in ziua de 22 noiembrie. Potrivit ministrului belgian al Sanatații, Franck Vandenbroucke, care a facut anunțul la o conferința de presa…

- O noua echipa de medici și asistenți din Republica Moldova ajunge luni la spitalul modular din Letcani, judetul Iasi, pentru a ajuta la tratarea pacientilor infectati cu COVID-19. 20 de medici si asistente medicale, precum si 7 paramedici, vor ajunge astazi in Romania, a anuntat Ministerul moldovean…

- Valul 4 al pandemiei face ravagii in Romania, iar medicii sunt pusi in situatia de a alege pe cine sa salveze prima oara la ATI. Tara noastra ocupa locul al doilea in Europa, dupa Bulgaria, in clasamentul deceselor provocate de de COVID-19. „Se ajunge aici pentru ca oamenii vin de foarte multe ori…