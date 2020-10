Stiri pe aceeasi tema

- Interdictie de socializare la Londra, restrictii de circulatie in Franta, scoli inchise in Polonia: o noua serie de masuri draconice intra in vigoare sambata in Europa, cu speranta de a frana propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza France Presse. La Londra a intrat in vigoare…

- Pandemia de coronavirus a ucis, de la declanșarea dezastrului pana joi seara, la nivel mondial,1,09 milioane de persoane, informeaza presa franceza citand France Presse și surse oficiale. Europa, unde pana acum Covid-19 a ucis 245.948 persoane, cunoaște in aceste zile o reizbucnire a valului de contaminari,…

- De la debutul pandemiei, Franta a inregistrat 691.977 de cazuri, in contextul in care Ministerul Sanatatii a raportat peste 18.000 de contagieri atat ieri, cat si alatarieri. In total, in Franta au murit 32.630. Europa a depasit, joi, 100.000 de cazuri de Covid-19 raportate intr-o singura zi, pentru…

- Numarul cazurilor de coronavirus este in crestere in majoritatea tarilor din Europa. Franta a inregistrat aproape 19.000 de infectari in ultimele 24 de ore, iar Germania a avut ieri un salt de 4.000 de cazuri fata de ziua precedenta. Și Bulgaria a raportat un record: 437 de persoane au fost infectate…

- "Niciodata atatea sacrificii" nu au fost cerute tinerilor din Europa precum in aceasta perioada de criza sanitara, ceea ce creeaza pentru lideri "o imensa responsabilitate" fata de viitorul acestei generatii in problemele de mediu, diplomatice si financiare, a estimat marti presedintele francez Emmanuel…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru creșterea numarului zilnic de decese provocate de COVID-19 in lunile octombrie și noiembrie, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). „Va deveni mai greu. In octombrie, noiembrie, va crește mortalitatea”, a declarat Hans Kluge, directorul biroului…

- Din aceasta cauza, de sambata dimineața vor fi impuse masuri de carantina la domiciliu 14 zile pentru cei care vin din cele 3 țari. Așa ca mii și mii de turiști britanici s-au trezit cu planurile de vacanța ruinate. Iar mulți s-au grabit sa revina acasa inca de vineri pentru a evita izolarea. Grant…

- Autoritatile din mai multe tari europene si-au inasprit in ultimele saptamani masurile in urma unei accelerari a contaminarilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2, in fata amenintarii unui al doilea val covid-19, relateaza AFP, care prezinta principalele masuri.SPANIA - inregistreaza in…