COVID-19 - Medicii greci se tem de un colaps al sistemului sanitar In fata noului record de contagieri cu virusul SARS-Cov-2 inregistrat in urma cu o luna, medicii greci se tem ca sistemul public de sanatate nu va mai putea face fata unei escaladari a cazurilor asteptata pentru lunile mai grele, noiembrie si decembrie, in plin sezon de gripa, relateaza luni EFE potrivit Agerpres. Presedinta Asociatiei Medicilor din Spitalele din Atena si Pireu, Matina Pagoni, i-a indemnat pe cetateni sa poarte masti de protectie nu doar in spatiile inchise, ci si pe strada. In declaratii acordate televiziunii private Skai, Pagoni a precizat ca daca se mentine actualul ritm… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

