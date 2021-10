Stiri pe aceeasi tema

- OMS: Pandemia va continua și in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie OMS: Pandemia va continua și in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie Pandemia de Covid va continua si in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin (booster) anti-Covid in unele țari, in timp ce inocularile din Africa intarzie, este ”imorala, incorecta și nedreapta și trebuie oprita”, potrivit directorului general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). ”A incepe inocularea cu cea de-a treia doza…

- Deocamdata, noul coronavirus nu este ținut sub control si multi oameni inca mai susțin, in mod eronat, ca pandemia este aproape invinsa, a recunoscut, marți, Maria Van Kerkhove, directoarea programului de combatere a maladiei infectioase COVID-19 din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),…

- Cazurile de COVID-19 la nivel global în perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentând o scadere cu 10 % fata de saptamâna precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat periodic de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza miercuri EFE, preluata…

- Dozele de supra-rapel ale vaccinurilor anti-COVID-19 reprezinta o modalitate folosita pentru a tine in siguranta cele mai vulnerabile categorii de populatie. Prin urmare, acestea „nu sunt un lux”, a declarat luni directorul Biroului regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…

