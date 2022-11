Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Olaf Scholz merge vineri in China intr-o vizita privita cu ochi sceptici de aliații sai, intr-un moment in care Occidentul iși inasprește poziția fața de Beijing, in special din cauza apropierii acestuia de Rusia. El se va intalni cu președintele Xi Jinping și cu prim-ministrul Li Keqiang,…

- Prietenia dintre China si Rusia are 'perspective largi' de dezvoltare, iar cele doua tari 'mai au multe de realizat inainte', a subliniat luni presedintele chinez Xi Jinping, intr-un mesaj scris, cu ocazia celei de-a 65-a aniversari de la crearea asociatiei de prietenie intre Beijing si Moscova,…

- China va incerca sa reunifice Taiwanul pe cale pasnica, dar nu va ''renunta niciodata la folosirea fortei'' daca va fi necesar, a declarat presedintele Xi Jinping duminica, in timpul unui discurs la congresul Partidului Comunist Chinez (PCC) care se desfasoara la Beijing, transmite Reuters.

- Un cotidian de stat din China a lasat sa se inteleaga, intr-un editorial publicat miercuri, cu patru zile inaintea congresului crucial al Partidului Comunist, ca gigantul asiatic nu va renunta la politica sa stricta 'zero COVID-19', transmite AFP.

- China a inregistrat luni cele mai multe cazuri de COVID din ultima luna, in contextul apropierii unui congres crucial al Partidului Comunist la Beijing, fapt care le-a plasat pe autoritatile chineze in stare de alerta.

- Metropola Chengdu (China, sud-vest) ridica treptat, luni, masurile draconice de izolare anti-Covid-19 care au inchis școlile și intreprinderile, iar locuitorii au ramas blocați in casele lor timp de peste doua saptamani. Capitala provinciei Sichuan, orașul cu aproximativ 21 de milioane de locuitori,…

- Liderul de la Beijing, Xi Jinping, va parasi China pentru prima data in mai bine de doi ani pentru o calatorie in aceasta saptamana in Asia Centrala, unde se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, cu doar o luna inainte de a-și consolida poziția de cel mai puternic lider chinez de la Mao […]…

- Peste 70 de orașe din China au fost inchise total sau parțial de la sfarșitul lunii august, afectand peste 300 de milioane de persoane, in timp ce autoritațile locale se grabesc sa elimine cu orice preț infecțiile cu Covid-19, in apropierea celui de-al treilea mandat al președintelui Xi Jinping. Din…