Stiri pe aceeasi tema

- Farmacisti din toata tara atrag atentia ca Romania se confrunta cu o situatie fara precedent. Suntem in plin sezon al infectiilor respiratorii acute, iar de pe piata lipsesc antibioticele, in special cele pentru copii.

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat, marți seara, pe pagina sa de Facebook ca este infectat din nou cu virusul SARS-CoV-2, in urma vizitelor de lucru pe care le-a avut in Statele Unite si Emiratele Arabe. Acesta a spus ca are simptome de gripa si va sta in izolare. „In urma vizitelor de lucru…

- In plin sezon al infecțiilor respiratorii acute, Asociația Farmaciilor Independente Ethica reclama lipsa de reacție a autoritaților la absența antibioticelor de pe piața din Romania, in special a celor pentru copii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Gripa, viroza cat și COVID-19 sunt boli respiratorii contagioase cauzate de virusuri diferite care se raspandesc concomitent in sezonul rece. Medicul Gindrovel Dumitra a explicat la TVR INFO cum facem diferența intre cele trei afecțiuni respiratorii.

- Un grup de cercetatori chinezi au dezvoltat o masca faciala care poate detecta expunerea virala in urma unei conversatii de 10 minute cu o persoana infectata, informeaza Xinhua joi, potrivit Agerpres. Agentii patogeni respiratori care provoaca COVID-19 si gripa se transmit prin aerosoli si mici picaturi…

- Pentru prevenirea COVID-19 in scoli in acest an, se va menține planul de pana acum, in care conteaza capacitatea sistemului medical de a primi persoanele infectate, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a adaugat de asemenea ca se asteapta la un sezon gripal mai serios.

- Comisia Europeana a avertizat vineri asupra posibilitatii reintroducerii unor masuri menite sa incetineasca raspandirea COVID-19, inclusiv purtarea mastii si limitarea reuniunilor, insistand pe importanța vaccinarii pentru a tine pandemia sub control.

- Instituția condusa de Alexandru Rafila a transmis vineri, 2 septembrie, o serie de recomandari și reguli de igiena, care sa previna și sa controleze infecțiile respiratorii, in contextul in care școlile incep luni, 5 septembrie. Ministerul a precizat ca purtarea maștii in spațiile inchise trebuie luata…