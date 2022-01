De la inceputul valului Omicron, medicii au raportat o creștere a numarului pacienților care acuza dureri de spate și musculare. Datele colectate din diverse țari confirma acest simptom, scrie The Jerusalem Post. Cauza durerii de spate s-ar explica prin creșterea nivelului inflamației in organism, deoarece sistemul imunitar lupta impotriva virusului sensibilizand mușchii și articulațiile. Medicii inca nu au formulat o opinie certa, fiind prea devreme, dar banuiesc ca Omicron are un efect unic asupra sistemului osos și muscular, manifestat prin dureri musculare. In timp ce organismul se lupta…