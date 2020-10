Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul-sef bolnav de COVID-19, principalii responsabili militari ai tarii in carantina: aparatul de securitate nationala a Statelor Unite, cel mai puternic din lume, este pus sub presiune de pandemie, comenteaza AFP preluat de agerpres. La o zi dupa revenirea teatrala a lui Donald Trump la Casa…

- Președintele american Donald Trump se descurca „extrem de bine” și nu raporteaza niciun simptom al COVID-19, la o zi dupa intoarcerea la Casa Alba dupa ce a fost internat cu boala extrem de contagioasa, a declarat medicul sau intr-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei,…

- Generalul american Mark Milley si mai multi sefi de la Pentagon sunt in carantina dupa ce un oficial al Garzii de Coasta a fost testat pozitiv pentru coronavirus, au confirmat pentru CNN mai multi reprezentanti ai Apararii americane.Comandantul adjunct al Garzii de Coasta a SUA, amiralul Charles…

- Pentagonul a declarat ca mai multi oficiali militari s-au pus in carantina dupa anuntul amiralului Ray, fara a le preciza identitatea, dar o sursa militara a declarat pentru AFP ca sunt informatii suficiente "pentru a concluziona ca generalul Milley se afla in carantina".

- Președintele Trump va continua sa-și exercite funcțiunile, a anunțat medicul Casei Albe “In aceasta seara (joi seara – n.n.), Prima doamna și eu insumi am fost testați pozitiv cu Covid-19… și intram imediat in carantina, in procesul de restabilire. Vom ieși cu bine, impreuna, din aceasta situație”,…

- Șoc la Casa Alba! Președintele american Donald Trump și partenera lui de viața, Melania, au fost testați pozitiv pentru COVID-19! Cei doi au intrat in carantina! Care este starea lor de sanatate?

- Cehia relaxeaza regulile de carantina pentru cei care au avut contact cu o persoana infectata cu COVID-19, dar nu prezinta simptome, pentru contactii asimptomatici și pentru persoanele care au fost infectate cu coronavirus in precedentele 90 de zile, a anuntat luni Ministerul Sanatatii de la Praga,…

- Șase persoane, contacți direcți ai șefului de la Casa Alba, au fost trimise in carantina la dimiciliu, iar sediul Prefecturii a fost dezinfectat, dupa ce ieri Leonard Dimian a fost depistat cu Covid-19. „In cursul zilei de duminica, prefectul județului Buzau, Leonard Dimian, a fost confirmat pozitiv…