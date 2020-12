Super Luna expusă la Cluj a fost mutată! Unde se paote vizita de acum

Organizatorii Lights On Romania anunță faptul că Museum of the Moon urmează să fie expusă public, din nou, începând de sâmbătă, 5 decembrie 2020. Instalația va fi, de asemenea, mutată din piațeta Jean Calvin în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca (Piața… [citeste mai departe]