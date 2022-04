Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Sanatate din China a confirmat marti depistarea a 1.235 de noi cazuri de contagiere cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, dintre care 1.173 prin transmitere locala, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- China a raportat duminica un total de 13.287 de noi cazuri zilnice pentru 2 aprilie, cel mai ridicat nivel din februarie 2020, majoritatea in provincia Jilin (nord-est) și in centrul financiar Shanghai, relateaza Reuters. Sunt 1.506 cazuri confirmate de coronavirus in ziua precedenta, a precizat duminica…

- China a raportat 1.366 de cazuri confirmate de COVID-19 pentru data de 24 martie, au anuntat vineri reprezentantii Agentiei de Sanatate din aceasta tara, in scadere fata de bilantul de 2.054 de cazuri din ziua precedenta, desi numarul infectarilor asimptomatice a crescut la nivel national, informeaza…

- China continentala a inregistrat marți 2.667 de noi cazuri confirmate de COVID-19, dintre care 2.591 sunt legate de transmisii locale și 76 de peste hotare, potrivit datelor furnizate miercuri de Comisia Naționala de Sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Duminica, China a anuntat ca impune noi masuri dure de izolare, dupa o crestere masiva a infectarilor cu SARS-COV-2. Coronavirusul a fost detectat pentru prima data in anul 2019. China a reusit sa stopeze pandemia dupa masuri dure de izolare impuse in anul 2020. Insa, in ultimele luni varianta Omicron…

- Autoritațile sanitare din China au anunțat, duminica, 1.807 de cazuri noi de COVID-19, un numar record de la debutul pandemiei și de trei ori mai mare fața de ziua precedenta. Orașul Shenzhen, cu 17 milioane de locuitori, a fost plasat in lockdown, informeaza Reuters și AFP, citate de News.ro . Potrivit…

- Romania anunța sambata o noua zi in care sunt sub 3.000 de noi cazuri COVID din peste 10.000 de teste și 47 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internate mai puțin de 600 de persoane. China a raportat sambata peste 1.500 de noi infecții locale cu COVID-19, cele mai multe de…

- China recunoaște peste 1.500 de cazuri zilnice de COVID, cele mai multe de la inceputul pandemiei. Restricțiile, reintroduse China a raportat sambata peste 1.500 de noi infecții locale cu COVID-19, cele mai multe de la epidemia inițiala de la inceputul anului 2020, in timp ce varianta Omicron determina…