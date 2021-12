Stiri pe aceeasi tema

- Omicron va deveni probabil varianta dominanta de coronavirus in Europa in patru saptamani, depasind alte variante precum Delta, a declarat un expert de la Universitatea din Basel, relateaza dpa."In acest moment, (varianta) Omicron este inca rara in Europa", a declarat Richard Neher, seful grupului de…

- Un expert de la Universitatea din Basel a declarat ca tulpina sud-africana ar putea sa o depașeasca pe cea Delta, din punct de vedere al ratei de transmitere și sa devina predominanta, in Europa, in aproximativ 4 saptamani, noteaza DPA, potrivit Agerpres. „In acest moment, (varianta) Omicron este inca…

- Omicron va deveni probabil varianta dominanta de coronavirus in Europa in patru saptamani, depasind alte variante precum Delta, a declarat un expert de la Universitatea din Basel, relateaza dpa. „In acest moment, (varianta) Omicron este inca rara in Europa”, a declarat Richard Neher, seful grupului…

- Omicron va deveni probabil varianta dominanta de coronavirus in Europa in patru saptamani, depasind alte variante precum Delta, a declarat un expert de la Universitatea din Basel, relateaza dpa."In acest moment, (varianta) Omicron este inca rara in Europa", a declarat Richard Neher, seful grupului de…

- Peste 50 de persoane din Norvegia au fost confirmate cu COVID-19, dupa ce au participat la o petrecere de Craciun. Unul dintre participanți a fost testat pozitiv pentru varianta omicron, scrie The Independent. Niciun caz grav nu a fost semnalat deocamdata printre cei peste 50 de infectati si sunt in…

- In timp ce oamenii de știința se grabesc sa analizeze consecințele pe care le va avea noua varianta Covid-19, numita Omicron, una dintre cele mai presante intrebari este daca noua tulpina va inlocui tulpina Delta – varianta cu care tot globul se confrunta in momentul de fața, se arata intr-o analiza…

- Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Noua tulpina a COVID-19, Omnicron, a alertat toate statele, insa Organizația Mondiala…

- Compania Moderna a anuntat ca vrea sa dezvolte o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a COVID-19, detectata in Africa de Sud, pe care OMS o clasifica ca fiind “ingrijoratoare”, potrivit AFP. “Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…