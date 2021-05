Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va permite, din mai, accesul pe teritoriul sau al cetatenilor din tari ale Uniunii Europene si din spatiul Schengen, daca sunt vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat Ministerul danez de Externe, intr-un comunicat citat miercuri de Reuters. Anuntul vine dupa ce, marti seara, parlamentul si…

- VIDEO| Imagini din secțiile UPU facute publice de Raed Arafat: „Acest scurt film va arata situația reala din interiorul sistemului medical” Un scurt videoclip care surprinde imagini de la Unitațile de Primire Urgențe, acolo unde ajung tot mai mulți pacienți din cauza infectarii cu Covid-19 a fost facut…

- Ministerul de Interne francez a deschis o ancheta cu privire la cine fine dining si petreceri clandestine organizate in cartiere pariziene selecte dupa ce jurnalistii unui post de televiziune au fost oaspeti sub acoperire si au realizat filmari.

- Arabia Saudita le va cere musulmanilor care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte de sosirea in aceasta tara, care anul trecut a permis numai un pelerinaj foarte limitat.Pelerinajele la Mecca și Medina au fost suspendate…

- Arabia Saudita a anunțat ca musulmanii care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina trebuie sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte sa soseasca in țara. Anul trecut, autoritațile au permis sa aiba loc ritualul, insa cu un numar de pelerini foarte limitat și cu distanțare…

- Arabia Saudita le va cere musulmanilor care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte de sosirea in aceasta tara, care anul trecut a permis numai un pelerinaj foarte limitat, relateaza marti agentia EFE. Ministrul saudit al sanatatii,…

- Chiar daca vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a ne imuniza ne-ar putea afecta libertatea de mișcare. Israel, țara care are cea mai mare rata a vaccinarii in randul populației, ar putea oferi cetațenilor care se imunizeaza anti-coronavirus un Green Pass, un certificat care permite…

- Arabia Saudita a inchis joi pentru cel putin zece zile cinematografele, restaurantele, cafenele si alte locuri de divertisment, inasprind restrictiile in vigoare, dupa o crestere a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Bogatul regat din Golf a suspendat "toate activitatile…