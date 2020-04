Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus continua sa faca ravagii in Statele Unite, care au inregistrat aproape 2.000 de morti - cel mai grav bilant zilnic in lume de la inceputul pandemiei ce a pornit din orasul chinez Wuhan, unde viata isi reintra usor in drepturi, relateaza AFP:Odata cu aceasta crestere-record,…

- Statele Unite inregistreaza in mod oficial peste 366.000 de infectari - aproape 30.000 de contaminari intr-o zi - si 10.783 de decese in total, potrivit unei baze de date actualizate in continuu. Citeste si Boris Johnson, un ministru ofera ultimele detalii despre starea sa. "A avut nevoie…

- Statul New York, epicentrul epidemiei de COVID-19 din Statele Unite, a inregistrat 630 de decese provocate de noul coronavirus in 24 de ore, cel mai grav bilant zilnic de la izbucnirea epidemiei, aducand numarul total al victimelor din acest stat la 3.565 sambata, informeaza AFP, scrie Agerpres."Inca…

- Epidemia de coronavirus din Franta a ucis peste 6.500 de persoane, dintre care 5.091 in spitale si cel putin 1.416 in camine de batrani si alte unitati de asistenta medicala si sociala, potrivit unui ultim bilant oficial comunicat vineri, relateaza AFP, scrie Agerpres .In ultimele 24 de ore, au fost…

- Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore. Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti. Numarul total de cazuri de contaminare…

- Numarul deceselor de coronavirus anuntat miercuri, 727, este cu 110 mai mic decat cel anuntat marti, 837. In total, numarul deceselor a trecut insa de 13.000, ajungand la 13.155. De asemenea, numarul total de cazuri infectate cu COVID-19 a ajuns in Italia la 110.574. Lombardia ramane inca…

- La aproape trei luni de când omenirea a început sa vorbeasca despre noul coronavirus SARS-CoV-2, pandemia de Covid-19 - declarata între timp - continua sa faca ravagii pe continentul european și își face simțita prezența tot mai pregnant în Statele Unite. …

- Cu cele 475 de persoane care au murit miercuri in Italia din cauza coronavirusului, numarul total al deceselor a ajuns la la 2.978, Nici macar in China nu au fost atația morți intr-o singura zi, scrie La Repubblica . Numarul cazurilor confirmate a crescut de asemenea la 35.713, fata de 31.506 marti,…