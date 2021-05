Stiri pe aceeasi tema

- Orasul australian Perth si regiunea invecinata Peel intra intr-un lockdown neprevazut, pentru trei zile, de vineri. Un barbat a fost testat pozitiv la finalul perioadei de carantina pe care a petrecut-o intr-un hotel, potrivit Reuters.

- Sute de persoane și alte zeci de societati comerciale au fost verificate de polițiști, in idea respectarii masurilor anti-Covid. Au fost luate la puricat atat terasele cat și restaurantele. De asemenea, polițiștii au instituit și filtre in oraș. In ultimele 24 de ore au fost verificate 562 de persoane…

- China va vaccina pentru prima data intreaga populație a unui oraș, dupa ce a inregistrat 15 cazuri noi de COVID-19. Orașul are aproximativ 300.000 de locuitori și se afla in apropierea graniței cu Myanmar. Locuitorii din Ruili, provincia Yunnan, au fost, de asemenea, plasați in carantina. Decizia de…

- In total 469 de persoane au murit in ultimele 24 de ore dupa ce au contractat COVID-19, cel mai mare bilant zilnic al deceselor din 6 decembrie. Mumbai, centrul financiar al Indiei si capitala statului Maharashtra, a inregistrat 8.646 de cazuri noi, cea mai mare cifra de cand pandemia a lovit orasul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis joi impunerea de restrictii suplimentare in municipiul Cluj-Napoca, dupa ce incidenta cazurilor de Covid a depasit 7,5 la mia de locuitori.

- Copiii din Moldova tolereaza mai ușor COVID-19 decit adulții. Despre acest lucru a declarat binecunoscutul pediatru Mihai Stratulat, vorbind in emisia unui post privat de televiziune, relateaza Noi.md. El a menționat ca fiziologic, copilul are mai puțini dintre acei receptori prin care virusul intra…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in orasul canadian Montreal fata de restrictiile antiepidemice din provincia Quebec, informeaza cotidianul Le Figaro. Mai multe persoane au fost retinute in...

- Autoritațile din China au arestat creierul unei inșelatorii de milioane de dolari care vindea soluție salina și apa minerala drept vaccin Covid-19, scrie hotnews . Barbatul, identificat drept Kong, studiase modul de ambalare ale vaccinurilor reale inainte de a face mai mult de 58.000 de doze proprii.…